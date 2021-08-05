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Более 300 ДТП зарегистрировано на дорогах Актюбинской области с начала года

5 Августа 2021 21:07
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Более 300 ДТП зарегистрировано на дорогах Актюбинской области с начала года

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Более 300 ДТП зарегистрировано на дорогах Актюбинской области с начала года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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За семь месяцев на дорогах Актюбинской области зарегистрировано 303 дорожно-транспортных происшествия, в которых 53 человека погибло и 412 были травмированы.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий были нарушения правил проезда пешеходных переходов, перекрестков, превышение скорости, нарушение правил обгона, маневрирования, дистанции, а также нарушения со стороны пешеходов.

«С начала года с участием нетрезвых водителей произошло 10 ДТП, где 2 человека погибло и 15 получили ранения. Кроме того, полицейскими выявлено более 4 тысяч водителей с не пристегнутыми ремнями безопасности, 1558 пользовались сотовыми телефонами за рулем, более 52 тысяч превысили скорость движения, также выявлено более 6 тысяч нарушения со стороны пешеходов. Также было выявлено 662 факта выезда на полосу встречного движения и 1920 проездов на запрещающий сигнал светофора», – сообщил заместитель начальника УМПС ДП Актюбинской области Айдос Кулжанов.

На наиболее аварийно-опасных участках дороги во всех районах области установлены макеты патрульных автомашин и домашних животных.



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#Актюбинская область   #ДТП   #Статистика   #МВД РК  
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