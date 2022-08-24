Более 300 детей с аутизмом стоят в очереди на получение помощи в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления образования Нур-Султана Маржан Каирбаева сообщила о проводимой работе по оказанию психолого-педагогической помощи детям с аутизмом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе функционируют два реабилитационных центра, четыре кабинета психолого-педагогической коррекции и центр для поддержки детей с аутизмом. В реабилитационных центрах в среднем в год комплексную психолого-педагогическую помощь получают от 500 до 600 детей с особыми образовательными потребностями, в том числе и дети-инвалиды. Медицинскую помощь детям с аутизмом оказывают врач-невропатолог, врач-реабилитолог, медсестра-массажист и услуги ЛФК», - сказала Маржан Каирбаева на заседании маслихата.

По ее словам, в кабинетах психолого-педагогической коррекции в среднем за год помощь получают 1,2 тыс. человек.

«Центр для поддержки детей с аутизмом «Асыл Мирас» открыли 3 июля 2020 года на основании соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между акиматом и частным фондом Болата Утемуратова. Услуги предоставляются детям с аутизмом по заключению ПМПК. Всего зарегистрировано 1017 детей, из них завершили программу помощи 472 ребенка. Сейчас на курсе находятся 82 ребенка. В очереди на получение услуг 322 ребенка, из которых 137 детей в возрасте до 3 лет», - добавила спикер.









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