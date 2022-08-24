РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:23, 23 Август 2022 | GMT +6

    Более 300 детей с аутизмом стоят в очереди на получение помощи в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления образования Нур-Султана Маржан Каирбаева сообщила о проводимой работе по оказанию психолого-педагогической помощи детям с аутизмом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе функционируют два реабилитационных центра, четыре кабинета психолого-педагогической коррекции и центр для поддержки детей с аутизмом. В реабилитационных центрах в среднем в год комплексную психолого-педагогическую помощь получают от 500 до 600 детей с особыми образовательными потребностями, в том числе и дети-инвалиды. Медицинскую помощь детям с аутизмом оказывают врач-невропатолог, врач-реабилитолог, медсестра-массажист и услуги ЛФК», - сказала Маржан Каирбаева на заседании маслихата.

    По ее словам, в кабинетах психолого-педагогической коррекции в среднем за год помощь получают 1,2 тыс. человек.

    «Центр для поддержки детей с аутизмом «Асыл Мирас» открыли 3 июля 2020 года на основании соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между акиматом и частным фондом Болата Утемуратова. Услуги предоставляются детям с аутизмом по заключению ПМПК. Всего зарегистрировано 1017 детей, из них завершили программу помощи 472 ребенка. Сейчас на курсе находятся 82 ребенка. В очереди на получение услуг 322 ребенка, из которых 137 детей в возрасте до 3 лет», - добавила спикер.



    Фото: kaz.elorda.info




    Теги:
    Общество Аутизм Астана
    Сейчас читают
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!