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    15:18, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 300 детей родились в пострадавших от паводков районах Казахстана

    младенец
    Фото: pixabay.com

    За время паводков в Казахстане, в пострадавших районах, где объявлен режим ЧС, медицинские работники приняли 325 родов, еще 387 беременных находятся под наблюдением, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Министерства здравоохранения РК, с начала паводков больше всего детей родились в Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.

    - В эвакуационных пунктах находятся 5 038 детей, из них помощь в условиях стационара получают 62 ребенка, еще 61 ребенок – амбулаторное лечение, – заявила официальный представитель Министерства здравоохранения Айгерим Уразалиева на брифинге в СЦК.

    Она отметила, что более тысячи человек обратились к специалистам за психологической помощью.

    Среди эвакуированных 7 617 человек имеют хронические заболевания. Их здоровье находится под контролем медработников, добавила Айгерим Уразалиева.

    Теги:
    Здравоохранение Наводнение Регионы Казахстана Дети Регионы Общество Паводки в Казахстане Происшествия Новорожденный Минздрав РК Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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