Более 300 детей родились в пострадавших от паводков районах Казахстана

За время паводков в Казахстане, в пострадавших районах, где объявлен режим ЧС, медицинские работники приняли 325 родов, еще 387 беременных находятся под наблюдением, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Министерства здравоохранения РК, с начала паводков больше всего детей родились в Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.

- В эвакуационных пунктах находятся 5 038 детей, из них помощь в условиях стационара получают 62 ребенка, еще 61 ребенок – амбулаторное лечение, – заявила официальный представитель Министерства здравоохранения Айгерим Уразалиева на брифинге в СЦК.

Она отметила, что более тысячи человек обратились к специалистам за психологической помощью.

Среди эвакуированных 7 617 человек имеют хронические заболевания. Их здоровье находится под контролем медработников, добавила Айгерим Уразалиева.