Более 300 датчиков угарного газа установили в частных домах в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года установили 348 датчиков угарного газа и дыма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в первую очередь приборы устанавливают в многодетных семьях, которые проживают в частных домах.

«Есть случаи, когда устройства спасали жизни. В мае этого года в райцентре района имени Г. Мусрепова — селе Новоишимское – в частном доме обрушился дымоход. Хозяйка дома рассказала, что с детьми находилась в соседней комнате, когда сработал установленный вблизи топившейся печи датчик угарного газа. Через несколько секунд обвалился дымоход. Семья быстро покинула дом, соседка сразу же вызвала пожарных. В семье воспитываются 5 несовершеннолетних детей в возрасте от 3 до 15 лет», - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в регионе регулярно проходят субботники пожарной безопасности с привлечением сотрудников местной полицейской службы, волонтёров. С начала отопительного периода прошло более 35 тыс. адресных рейдов.

Пока же статистика погибших и получивших травмы безрадостная. Недавно сообщалось, что в этом году число погибших в огне увеличилось на 22%, на треть - число травмированных.



