Более 300 человек заболели коронавирусом на руднике «Нурказган»
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Более 300 человек заболели коронавирусом в результате вспышки инфекции на руднике «Нурказган» корпорации «Казахмыс». Об этом стало известно во время брифинга с участием акима области Женисом Касымбеком, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Напомним, на руднике «Нурказган» корпорации «Казахмыс» в начале мая произошла вспышка заражения КВИ. На данный момент месторождение закрыто. С 1 июня работа рудника будет возобновлена вахтовым методом.
«В «Нурказгане» на сегодняшний день более 300 инфицированных, из них 163 человека - работники рудника, а остальные - члены их семей, близкие и контактные лица, которые участвовали в каких-то мероприятиях вместе с инфицированными», - рассказал Женис Касымбек.
По словам главы региона, один из сотрудников ездил в Жезказган в гости. На данном мероприятии он заразил 13 родственников. Аким области возмутился тем, что некоторые люди не чувствуют социальной ответственности и не соблюдают санитарные нормы, предписанные санитарными врачами. На сегодняшний день эпидобстановка на руднике под контролем, заявил Женис Касымбек. Санитарные службы провели дезинфекцию и изолировали контактных лиц.
«В целом по «Нурказгану» очаг локализован. Ежедневно по нескольку случаев подтверждается. Это работники подрядных, субподрядных организаций, родственники зараженных лиц. И мы считаем, что в течение нескольких дней полностью локализуем ситуацию по руднику. Стоит отметить, что специфика нашей области такова, что здесь много закрытых трудовых коллективов, которые работают на месторождениях, рудниках, заводах и других промышленных объектах. Со всеми 18 регионами области и службами СЭС проводим активную разъяснительную работу по недопущению подобных вспышек», - подчеркнул Женис Касымбек.
По состоянию на 25 мая в Карагандинской области выявлено 662 случая КВИ, в том числе 3 летальных исхода и 191 человек выздоровел.
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