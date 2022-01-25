Более 300 человек вакцинированы вторым компонентом вакцины «Pfizer»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 24 января провакцинированы первым компонентом вакцины «Pfizer» 564 154 человека, вторым компонентом - 301 489 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них

Первой дозой:

Подростки – 448 994,

Беременные женщины – 23 914,

Кормящие женщины – 72 721

Второй дозой:

Подростки – 245 411,

Беременные женщины – 14 741,

Кормящие женщины – 41 326.



