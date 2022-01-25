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Более 300 человек вакцинированы вторым компонентом вакцины «Pfizer»
25 Января 2022 08:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 24 января провакцинированы первым компонентом вакцины «Pfizer» 564 154 человека, вторым компонентом - 301 489 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Из них
Первой дозой:
Подростки – 448 994,
Беременные женщины – 23 914,
Кормящие женщины – 72 721
Второй дозой:
Подростки – 245 411,
Беременные женщины – 14 741,
Кормящие женщины – 41 326.
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