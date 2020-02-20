Более 300 человек спасли в Акмолинской области за последние сутки

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области за минувшие сутки спасатели вызволили из снежного плена свыше трехсот человек. Ситуацию контролирует оперативный штаб, созданный при департаменте по ЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Наряду со спасением с трасс, сотрудники ДЧС производят эвакуацию жителей сел, заметенных снегом. К примеру, в Есильском районе роженицу пришлось везти в больницу райцентра из аула Игилик на снегоходе. Снегоочиститель не справлялся со снежной стеной высотой в 1,5 - 2 метра. При этом видимость была нулевая.

«У женщины уже начались схватки, она находилась на сороковой неделе беременности, и ее нужно было срочно доставить в больницу. Мы выехали за ней, однако когда до села оставалось совсем немного, мы сами стали пленниками стихии. Тогда спасательной группой было принято решение выехать в село на снегоходе. Снегоход предоставил житель города Есил. Роженица была доставлена на отчищенную трассу и передана карете скорой помощи», — сообщил начальник ОЧС Есильского района Ержан Каппасов.

Также на снегоходе были произведены спасательные работы в районе Биржан сал.

«Поступило телефонное сообщение о том, что в селе Трамбовке района Биржан сал требуется эвакуация женщины в связи с острым аппендицитом. На место вызова были направлены дежурный караул и медицинский работник», - рассказал начальник ОЧС района Биржан сал Биржан Канапьянов.



