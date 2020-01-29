Более 300 человек спасли на дорогах Карагандинской области за сутки

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Карагандинской области проведены аварийно-спасательные работы на 20 участках автодорог. В спасательных мероприятиях были задействованы силы и средства Департамента по ЧС, Национальной гвардии, Местной полицейской службы, местных исполнительных органов, медицинских организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего за сутки по Карагандинской области спасено 322 человек, в том числе 12 детей, эвакуировано 69 человек.

На автодороге «Темиртау-Караганда» из остановившихся в снежных заносах автомашин было спасено 136 человек, в том числе 10 детей. В придорожных кафе для них были организованы пункты обогрева и питания.

Также на дороге с Караганды в аэропорт «Сары-Арка» силами ДЧС из автомашин было спасено 72 Аеловека. На очищенный участок дороги отбуксированы 23 легковых и 2 грузовых автомобилей.

Вблизи города Темиртау из снежного перемета спасатели эвакуировали 44 человек с 3-х рабочих автобусов рудника «Нурказган» и кареты скорой медицинской помощи.

В Бухар-Жырауском районе на автодороге «Доскей-Тогызкудык-Ботакара» из снежного заноса на очищенный участок дороги было отбуксировано 9 легковых автомобилей, в которых находилось 18 человек.

На автодороге «город Шахтинск – поселок Шахан» из остановившихся в снежных заносах автомобилей спасено 25 человек, отбуксировано на очищенный участок дороги 18 автомашин.

В Актогайском районе на дороге «поселок Актогай – город Балхаш» из застрявших в снежных заносах автомашин спасено 10 человек и отбуксировано 2 автомобиля.

Кроме того, проводились работы по транспортировке в медучреждения людей, нуждающихся в срочной госпитализации.

В Актогайском районе из села Нарманбет в городскую больницу города Балхаш доставлена роженица. Еще одну роженицу ночью спасатели доставили из поселка Актау в больницу города Темиртау.

В Нуринском районе из села Кобетей в связи с затрудненностью проезда автотранспорта в центральную районную больницу доставлена беременная женщина.

В Караганде из дачного общества «Наука» на вездеходе «Трекол» доставлен до автомобиля скорой медицинской помощи мужчина 1983 г.р.

А для роженицы из села Самарканд Бухар-Жырауского района 29 января в 04:20 утра спасатели доставили из города Темиртау бригаду скорой помощи.

В Караганде в микрорайоне «Голубые пруды» отбуксирован автомобиль скорой медицинской помощи, следовавший на вызов.

Вместе с тем, водителям и пассажирам транспортных средств, находящихся на постах закрытия дорог, организовано питание в пунктах обогрева, предоставлены продукты питания, оказана помощь в дозаправке топливом.

На данный момент остаются закрытыми участки автодорог республиканского значения:

г.Сатпаев – граница Костанайской области;

г.Темиртау – граница Акмолинской области;

г.Караганда - п.Аксу-Аюлы;

г.Караганда – граница Павлодарской области;

г. Темиртау - граница Акмолинской области;

п.Ботақара – граница Павлодарской области;

п.Ботақара – г.Каркаралинск;

п.Ботақара – граница Павлодарской области.



