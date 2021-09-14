Более 300 человек с «красным» статусом зарегистрировал Ashyq в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с помощью проекта Ashyq выявили 563 нарушителя домашнего карантина. Эти люди, будучи контактными или инфицированными, пытались пройти в общественные места, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, больше всего нарушителей с «красным» статусом – 333 человека.

В проекте Ashyq по области участвуют 2 603 объекта, из них 49 работают в тестовом режиме. Из общего количества субъектов 54% находятся в сельской местности.

«Обращаем внимание субъектов бизнеса на то, что распространяемая в социальных сетях информация об ограничении учетной записи Ashyq является недостоверной. Все критерии и условия работы в проекте Ashyq определены постановлением санврача, убедительно просим пользоваться только официальной информацией», - добавили в пресс-службе.