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    18:11, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 300 человек с «красным» статусом зарегистрировал Ashyq в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с помощью проекта Ashyq выявили 563 нарушителя домашнего карантина. Эти люди, будучи контактными или инфицированными, пытались пройти в общественные места, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, больше всего нарушителей с «красным» статусом – 333 человека.

    В проекте Ashyq по области участвуют 2 603 объекта, из них 49 работают в тестовом режиме. Из общего количества субъектов 54% находятся в сельской местности.

    «Обращаем внимание субъектов бизнеса на то, что распространяемая в социальных сетях информация об ограничении учетной записи Ashyq является недостоверной. Все критерии и условия работы в проекте Ashyq определены постановлением санврача, убедительно просим пользоваться только официальной информацией», - добавили в пресс-службе.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Общество
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