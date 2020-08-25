Более 300 человек обратились онлайн за помощью в РНПЦ психического здоровья в ковидно-кризисный период

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Более 300 человек обратилось онлайн за социально-психологической помощью в ковидно-кризисный период. Об этом в ходе онлайн-интервью рассказал генеральный директор Республиканского научно-практического Центра психического здоровья Николай Негай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы работаем с 4 апреля текущего года. За это время было проведено 300 онлайн-консультаций. В основном это обращения взрослых, которые находятся в изоляции. У нас работает 61 специалист. Это квалифицированные психологи, психотерапевты, психиатры. Шесть супервизоров работают со сложными ситуациями. Около 50 образовательных видеоматериалов мы опубликовали на нашем Youtube-канале»,- отметил он.

Специалисты центра дали 263 онлайн-консультации в связи с психологическими проблемами, и 47 консультаций коллегам-психологам, психотерапевтам. Ресурс центра посетили более 30 тысяч людей, ими совершенно более 100 тысяч вхождений.

Общий контент социально-психологической реабилитации разрабатывался с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане и управлением общественного здоровья города Алматы.

«В основном к нам обращаются с такими проблемами как стресс, раздражительность, агрессивность, страх, злоупотребление алкоголем, депрессии, семейно-бытовые проблемы, потребность в правовой поддержке и многое другое. Мы изучали эффективность оказываемой помощи. Результаты есть. Конечно, сложнее онлайн консультировать, нежели видеть человека напрямую. Однако в данной эпидемиологической ситуации мы стараемся найти решение»,- добавил спикер.