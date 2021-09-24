Более 300 человек нарушили карантин в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала месяца выявили 322 человека, нарушивших санитарно-карантинный режим в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В программе Ashyq зарегистрировано 3 385 объектов бизнеса, из которых 142 являются лидерами Ashyq. Но даже при повсеместной информационно-разъяснительной работе, внедрении приложения Ashyq, действиях ограничительных мероприятии и требованиях санитарных норм и социальной дистанции некоторые граждане нашей области, пренебрегая всеми требованиями, посещают общественные места, будучи носителями вируса и контактными лицами. Так с начала месяца выявлено 322 человека, нарушивших санитарно-карантинный режим, из которых 216 - это лица с «красным» статусом», - сказал заместитель акима ЗКО Айдар Нуралиев на брифинге в СЦК.

Вместе с тем, в области работает 167 мониторинговых групп, которыми только за последнюю неделю было проведено 83 рейда, охвачено проверкой 675 объектов и выявлено 11 нарушений. По нарушениям были составлены протокола об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что в области функционируют 19 инфекционных стационаров с загруженностью коек 32 %. Из них 6 стационаров - в городе, 13 стационаров - в районах. По реанимационным койкам загруженность составляет 38%.