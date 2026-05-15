Более 300 боевых вылетов: 15 мая — день рождения первой казахской женщины-летчицы Хиуаз Доспановой

Среди них особое место занимает Хиуаз Каировна Доспанова – первая казахская женщина-летчица, чье имя стало символом мужества, стойкости и беззаветного служения Родине.

Имя легендарной участницы Великой Отечественной войны Хиуаз Доспановой неразрывно связано с героической летописью страны.

Фото: Министерство обороны РК

Она родилась 15 мая 1922 года в Гурьевской (ныне Атырауской) области. С юных лет Хиуаз мечтала о небе. С отличием окончив среднюю школу №1 в городе Уральске, она одновременно получила удостоверение пилота запаса местного аэроклуба, сделав первый шаг к осуществлению своей мечты.

Стремясь посвятить себя летному делу, Хиуаз Доспанова поступала в Военно-воздушную академию имени Н. Е. Жуковского в Москве, однако судьба привела ее в Первый Московский медицинский институт, куда она была принята без экзаменов как одна из лучших выпускниц.

С началом Великой Отечественной войны Хиуаз Доспанова была зачислена штурманом в состав 588-го ночного бомбардировочного авиационного полка. Боевые вылеты она выполняла на Южном фронте, Северном Кавказе, в Закавказье, на территории Украины и Беларуси. За годы войны отважная летчица совершила более трехсот боевых вылетов. Дважды была тяжело ранена, однако неизменно возвращалась в строй. Победу встретила под Берлином.

Фото: Министерство обороны РК

Ее героизм и отвага отмечены орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Красного Знамени, медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и другими государственными наградами. В 2004 году она была удостоена звания «Халық қаһарманы».

После окончания войны Хиуаз Каировна продолжила активную общественную деятельность, внесла значительный вклад в развитие гражданской авиации, патриотическое воспитание молодежи, оставаясь живым символом несгибаемой воли и верности долгу.

Хиуаз Каировна ушла из жизни 20 мая 2008 года и была похоронена на Кенсайском кладбище в городе Алматы. Ее жизненный путь стал частью национальной исторической памяти и ярким примером самоотверженности казахстанских женщин, внесших неоценимый вклад в Великую Победу.