Более 300 без вести пропавших разыскали с начала года полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области разыскивают 31-летнего жителя Тайыншинского района. Всего с начала года в регионе найдено 318 без вести пропавших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Северо-Казахстанской области разыскивают 31-летнего жителя Тайыншинского района, без вести пропавшего 29 сентября.

«Его рост 170-175 см., телосложение среднее, волосы русые короткие, глаза голубые, носит бороду. Был одет в короткую коричневую дубленку, камуфляжные штаны, черную вязаную шапочку», - говорится в сообщении. Стражи порядка просят всех, располагающих какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить в управление криминальной полиции ДП СКО по тел.: 8-7152-39-41-78, 8-778-658-38-41.

Всего с начала года полицейские области приняли 323 обращения по без вести пропавшим, из них 318 на сегодня разыскано.

Последний случай, когда 36-летний житель Петропавловска доставил немало тревог своим близким. Вечером 28 сентября он ушел из дома и не вернулся. Супруга горожанина нашла записку с просьбой не искать его и обратилась в полицию в ночь на 29 сентября. Телефон мужчины был отключен. Стражи порядка приступили к розыскным мероприятиям. Ориентировки на пропавшего были разосланы всем внешним службам. Начались проверки знакомых мужчины и возможных мест его появления: увеселительных заведений, арендного жилья. Также в зону особого внимания были взяты колодцы, заброшенные здания, лесопосадки. День напряженных поисков завершился благополучно: мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили на одной из съемных квартир, о чем незамедлительно было сообщено супруге.

«Подобный сценарий не редкость. Даже люди, которые в целом характеризуются положительно, не склонны к злоупотреблению спиртным, иногда исчезают на несколько дней, не сообщая близким о своих планах. Чаще всего их находят на съемных квартирах, в кафе и тому подобных местах. Каждый раз в поисковых мероприятиях бывают задействованы значительные силы и средства полиции. Большую помощь оказывают волонтеры, которые участвуют в поисках и размещают ориентировки в социальных сетях. Убедительно просим людей считаться с чувствами близких, информировать их о своем местонахождении», - сказал начальник управления криминальной полиции ДП СКО Марат Жумалиев.