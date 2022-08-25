25 Августа 2022 18:40

Более 300 без вести пропавших разыскали полицейские СКО с начала года

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - С начала года в Северо-Казахстанской области полицейскими было принято 309 обращений о без вести пропавших, из них на сегодня установлено местонахождение 305 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По каждому факту безвестного исчезновения к розыскным мероприятиям подключаются все наружные службы полиции.

Активную помощь оказывают волонтеры, размещая ориентировки в социальных сетях. Наибольшую трудность представляет поиск людей, страдающих потерей памяти. Что они предпримут, куда направятся - предсказать невозможно. В таких случаях, как и при исчезновениях несовершеннолетних, особенно ценно содействие населения. Сообщения людей нередко помогают полицейским оперативно разыскать потерявшихся.

Так, утром 25 августа неравнодушный горожанин в районе Северо-Казахстанского университета обратил внимание на дезориентированного пожилого человека, который находился в розыске как без вести пропавший. Сообщение об исчезновении 82-летнего дедушки поступило накануне вечером.

«Родственникам людей, страдающих потерей памяти, можно адресовать те же рекомендации, которые мы даем родителям несовершеннолетних детей. Следите, чтобы при них всегда был заряженный сотовый телефон. Если вы не уверены, что ваш родственник или малолетний ребенок сможет назвать свой домашний адрес, вложите ему в карман записки с именем человека и вашими контактами», - сказал начальник отдела криминальной полиции УП города Петропавловска Дархан Зияфиддин.

Фото: polisia.kz