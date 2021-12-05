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Более 300 беременных и кормящих женщин привились Pfizer в Атырауской области
5 Декабря 2021 03:11
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области более 300 беременных и кормящих женщин привились вакциной Pfizer, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в регионе вакциной от коронавирусной инфекции Pfizer привито 612 человек. Из них 18 беременных женщин, 312 кормящих матерей, 282 подростка в возрасте от 12 до 18 лет.
Беременные и кормящие женщины получают прививки на добровольной основе, подростки вакцинируются с согласия родителей или их законных представителей.
Как ранее сообщалось, всего 230 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Атырауской области.
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