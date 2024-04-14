Более 300 беременных казахстанок остаются под наблюдением врачей в паводковых регионах

Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Айгерим Уразалиева проинформировала о ситуации с оказанием медицинской помощи населению регионов, пострадавших в результате стихии, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Медицинские организации страны продолжают работать в штатном режиме. В пострадавших от паводка регионах на сегодня работает 66 медицинских пунктов. В подтопленных регионах на сегодня достаточно запаса лекарств и медицинских изделий. Во всех регионах, где действует режим ЧС, остаются под наблюдением 309 беременных, принято 253 родов. С начала паводков больше всего детей родилось в Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, — сказала Айгерим Уразалиева на брифинге в СЦК.

По ее словам, в эвакуационных пунктах находится около 5300 детей, из них стационарную помощь получают 71 ребенок, 87 детей — амбулаторное лечение.

Медицинскую и медико-психологическую помощь в эвакопунктах оказывают 1 116 медицинских работников, в том числе 278 врачей, 838 медицинских сестер, а также 79 психологов.

Накануне министр здравоохранения Акмарал Альназарова посетила Западно-Казахстанскую область и ознакомилась с работой медицинских работников в эвакуационных пунктах и медицинских объектах региона.

Глава ведомства также ознакомилась с технологической схемой очистки воды и работой лаборатории контроля качества питьевой воды объекта Батыс Су Арнасы. Также проверила работу лабораторий Западно-Казахстанского областного филиала Национального центра экспертизы, которые играют ключевую роль в контроле качества питьевой воды и продуктов питания. исследования образцов воды и продуктов питания в лабораториях проводятся ежедневно с целью обеспечения безопасности питьевой воды.

По результатам исследований на сегодняшний день риск возникновения вспышек инфекционных заболеваний водным путем передачи минимальный.

Вопросы обеспечения безопасности воды во всех регионах на ежедневном контроле Министерства здравоохранения.

Кроме того, ведомство продолжает работу по организации помощи пострадавшим от наводнений с участием НИИ курортологии и медицинской реабилитации определены 16 санаторно-курортных организаций, которые бесплатно примут пострадавших. В общей сложности эти объекты смогут принять одновременно 190 человек, курс реабилитации составит от 10 до 14 дней, что позволит охватить санаторным лечением как можно больше пострадавших.