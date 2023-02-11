Более 300 автомашин скопилось на трассе в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Метель и практически нулевая видимость привели к снежным заторам на трассах Жамбылской области. Закрыто движение для всех видов автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории Жамбылской области наблюдается резкое ухудшение погодных условий, Закрыты трассы республиканского и областного значения из-за сильного ветра до 30 м/с, порывами до 50 м/с. В регионе сильный снегопад, гололед и плохая видимость на дорогах.

Закрыта трасса республиканского значения на участке Тараз - Шымкент с 534 по 593 км.

«Наблюдается скопление автотранспорта перед закрытым участком автодороги Алматы – Термез – Ташкент, начиная от села Айша-биби до границы с Туркестанской областью. Возле села Айша-биби собралось примерно 330 автотранспортных средств, из них около 30 пассажирских автобусов, остальные легковые и грузовые автомашины. Картина постоянно меняется», - сообщила руководитель пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Сауле Мунатаева.

Спикер отметила, что жамбылские спасатели вызволяют из снежного плена застрявшие на трассе автомашины и отправляют людей в пункты обогрева.

«Накануне ухудшения погоды через СМС, в социальных сетях население было проинформировано. Тем не менее, несмотря на все предупреждения дорожников, спасателей, полиции, граждане выехали за пределы населенных пунктов, подвергая опасности свою жизнь и жизнь других людей», - отметила спикер.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники отдела полиции Таласского района патрулируют трассы в целях защиты жителей от последствий стихийного бедствия.

«При въезде в город Каратау полицейские заметили автотранспорт, попавший в снежный плен. Оказалось, что внутри с ночи находится человек и не может выйти из машины, так как снег заблокировал все выходы. Полицейские начали спасательную работу, откопали из снега автомашину и вызвали эвакуатор. Транспорт был освобожден из снежного плена, водитель в сопровождении сотрудников полиции выведен в безопасное место. Спасенный гражданин выразил благодарность полицейским за помощь», - сообщили в ведомстве.

В связи с плохими погодными условиями департамент полиции Жамбылской области настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения и нормы безопасности, внимательно относиться к техническому состоянию автомобиля, по возможности не выезжать на загородные трассы.

Как сообщалось ранее, в Жамбылской области из снежных заносов спасли 68 человек. На двух участках внутриобластных автодорог Куюк – Карабастау - Каратау и Каратау - Жанатас силами ДЧС из застрявших в снежных заносах 12 легковых автомобилей спасено и доставлено в ближайшие населенные пункты 68 человек, из них 9 детей.

Фото: департамент по ЧС Жамбылской области, департамент полиции Жамбылской области