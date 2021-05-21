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Более 300 авто скопилось на казахстанско-российской границе

21 Мая 2021 18:42
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Более 300 авто скопилось на казахстанско-российской границе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На российском автомобильном пункте пропуска «Маштаково» наблюдается скопление грузовых автомобильных транспортных средств на территории Российской Федерации в количестве 365 единиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

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«По состоянию на 21 мая 2021 года на российском автомобильном пункте пропуска «Маштаково» наблюдается скопление грузовых автомобильных транспортных средств на территории Российской Федерации в количестве 365 единиц. В этой связи в Комитете государственных доходов порекомендовали международным перевозчикам перед выездом заранее корректировать маршрут движения на границе с Российской Федерацией», - проинформировали в комитете госдоходов Министерства финансов РК.

На автомобильном пункте пропуска РФ «Маштаково» в отношении автомобильных транспортных средств с грузом, требуется обязательное наличие технологического прохода для полного досмотра. В случае отсутствия технологического прохода Пограничная служба РФ производит досмотр автомобильных транспортных средств с выгрузкой груза, что занимает значительное время.

Также сотрудниками Пограничной службы РФ проводятся проверочные мероприятия в отношении автомобильных транспортных средств с грузом на наличие следующих документов: страхового полиса на транспортное средство, карточки водителя, сертификатов.​

Для беспрепятственного проезда через автомобильный пункт пропуска «СЫРЫМ» Республики Казахстан и «МАШТАКОВО» Российской Федерации необходимо соблюдать условия оборудования технологических проходов для обеспечения условий осуществления пограничного контроля грузовых транспортных средств, а также во избежание простоя, требуется соблюдать рекомендации по международным перевозчикам по загрузке транспортных средств и наличия соответствующего пакета документов на автомобильных транспортных средств и перевозимые грузы.

«Перед выездом убедительно рекомендуем участникам ВЭД заранее корректировать маршрут движения на границе с Российской Федерацией. Сотрудники управления экспортного контроля Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области осуществляют работу на автомобильном пункте пропуска «Сырым» в штатном режиме», - заключили в комитете.



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#Транспорт   #Минфин РК   #Пограничники   #Россия  
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