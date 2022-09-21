21 Сентября 2022, 14:33

Более 300 аварийно-опасных участков выявлено на республиканских трассах в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – в Казахстане на регулярной основе проводится инспекция аварийно-опасных участков дорог республиканского значения. На сегодняшний день на республиканских трассах имеется более 300 аварийно-опасных участков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КазАвтоЖол.

Одной из главных причин аварийности является появление на проезжей части домашних животных. В целях повышения безопасности дорожного движения на аварийно-опасных участках будут выполнены дополнительные мероприятия. В частности, хозяева домашних животных, живущие близ республиканских Автодорог, будут оснащены светоотражающими лентами для повязки, а также светоотражающей аэрозолью. Планируется увеличить количество шумовых полос на аварийно-опасных участках республиканских трасс. Будет установлено дополнительное количество стробоскопов и сетчатого ограждения.

Данные меры планируется осуществить за счет средств, которые ежегодно выделяются на содержание республиканских трасс.

В данное врем на автомобильных дорогах республиканского значения устроено около 320 скотопрогонов и 1,1 тыс. погонных метров сетки от скота. Для предотвращения автомобильных аварий с участием скота на отдельных участках дорог республиканского значения установлены «электропастухи» (ультразвуковые приборы). Ими охвачено около 250 км республиканских дорог. Они не предоставляют собой опасности для животных (напряжение составляет 12 вольт).

В рамках комплексной целевой программы на республиканских трассах установлено и заменено 10 тыс. дорожных знаков, в том числе знаки «Перегон скота» и «Дикие животные». Установлено около 6 тыс. штук светодиодных катафотов, более 320 информационных панно и 250 дорожных буферов.

На наиболее интенсивных участках ведутся работы по возведению надземных пешеходных переходов. К примеру, в текущем году Туркестанской области в эксплуатацию сдали три новых надземных пешеходных перехода (на трассе А-2 «Алматы-Ташкент-Термез» км 765, 755, 766).

Особое внимание уделено обеспечению беспрепятственного движения маломобильных групп населения. До конца года в Алматинской области планируется сдать в эксплуатацию пять новых надземных пешеходных перехода.

По вопросам повышения уровня безопасности на дорогах республиканского значения пользователи трасс также могут обратиться в единый круглосуточный колл-центр по короткому номеру 1403. Только за текущие 9 месяцев операторами было обработано около 150 тыс. звонков.