Более 30% жителей занимаются спортом в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане растет число горожан, регулярно посещающих спортивные кружки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Заниматься спортом и укреплять свое здоровье важно всегда. Даже во время пандемии в столице создаются все необходимые условия для того, чтобы вести здоровый образ жизни и заниматься любимым делом.

В период карантина особой популярностью пользуются такие виды спорта, как бег, велоспорт, йога. Однако, не пренебрегая мерами безопасности, следует регулярно носить с собой защитные средства - маски, антисептики.

«По состоянию на 2021 год в столице работают 574 коллектива физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности, спортом занимаются 378 835 человек, что составляет 31,5% от общего числа жителей города. Для сравнения, в тот же период прошлого года работали 564 коллектива, 340 459 человек регулярно посещали спортивные занятия. Это 29,7% от общего числа жителей города», - говорится в сообщении управления физической культуры и спорта столицы.

Основная часть коллективов приходится на физкультурно-оздоровительные клубы, а также секции в организациях или по месту жительства.

По данным управления спорта, интерес к здоровому образу жизни среди населения города обусловлен ростом спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий.

По словам пенсионерки Куляш Калиевны, которая по утрам занимается йогой, различные спортивные инициативы позволяют каждому человеку вести здоровый образ жизни, который продлевает жизнь.

«В прошлом году во время пандемии я тоже заболела. Мы часто пренебрегаем здоровьем. Может, потому что часто в молодости легко одевались при морозе, а может, в силу возраста, уже болят суставы. Нельзя сидеть дома, запершись в четырех стенах. Поэтому со своими подругами мы уже 4 года занимаемся йогой. Настроение замечательное! Пусть наш город процветает!» - поделилась пенсионерка Куляш Калиевна.

Несмотря на то, что отдельные виды спорта завоевали популярность среди населения, интерес к уличному спорту не уменьшился. Недавно в столице открыли первый колизей уличного спорта «NS street life». Для жителей и гостей города здесь созданы условия для игры в баскетбол, футбол. Также можно проводить соревнования, турниры по боксу и танцам. На втором этаже комплекса расположены теневые навесы.

Глава государства уделяет особое внимание развитию массового спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Различные кружки позволяют молодежи столицы заниматься спортом и выступать на мировых соревнованиях.