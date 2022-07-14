14 Июля 2022 04:29

Более 30% жителей Карагандинской области с инвалидностью обеспечены работой

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Доля занятых жителей Карагандинской области с инвалидностью составляет 36,1 %. Это даже больше, чем запланировано до конца 2022 года (28,5 %), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства дал поручение уделять особое внимание повышению доходов людей с инвалидностью и улучшению качества жизни их семей. В связи с этим принимаются меры для стимулирования бизнеса и выделяются квоты на трудоустройство.

В 2022 году на 80 предприятиях Карагандинской области выделено 207 квот для трудоустройства людей с инвалидностью. В их числе больницы, школы, частные организации, коммунальные предприятия.

По итогам первого полугодия улучшили материальное положение 244 жителя с инвалидностью. По квоте из них пока трудоустроились 24.

На 1 июля этого года в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 гг. в центры занятости населения обратились 816 лиц с инвалидностью, смогли трудоустроиться 735.

«Так, на имеющиеся вакансии направлены 324 карагандинца, на социальные рабочие места – 26, на общественные работы – 343. Приняли участие в молодежной практике восемь человек. Еще четверо воспользовались возможностью получить опыт работы в рамках реализации проекта «Первое рабочее место». На профессиональное обучение согласились 30 человек», - сообщили в у правлении координации занятости и соц иальных программ Карагандинской области.