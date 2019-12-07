Более 30 замерзающих путников спасли в Акмолинской области

АТБАСАРСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – 6 декабря более 30 замерзающих путников спасли в Акмолинской области в пунктах обогрева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК.

«6 декабря около 22:00 а/д «Алматы-Екатеринбург» в городе Атбасар из двух пассажирских автобусов марки «Вольво» и марки «Setra», следовавшего по маршруту «Нур-Султан - Державинск» и «Нур-Султан - Рудный», силами ДЧС в пункт обогрева (пришкольный интернат) размещено 20 пассажиров, из них 2 детей», - говорится в сообщении.





Также 6 декабря около 22:30 а/д «Кокшетау-Атбасар» силами МИО были размещены в пункт обогрева 12 человек из 5 легковых автомобилей в Полтавскую СШ, все граждане Казахстана.

В медицинской помощи не нуждаются. Время завершения работ 00:10.

Отмечается, причиной остановки является закрытие автомобильных дорог в Акмолинской области по всем направлениям.



