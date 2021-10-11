Более 30% взрослого населения Грузии полностью вакцинированы от коронавируса

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ - КАЗИНФОРМ - Полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 871 014 человек, что составляет 30,5% взрослого населения страны. Об этом сообщает Национальный центр по контролю над заболеваниями и общественного здоровья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости-Грузия».

Только одну дозу вакцины получили 1 000 102 человек или 35,2% взрослого населения. Таким образом, по состоянию на 10 октября в целом в Грузии сделали 1 871 116 уколов. Из них 6 964 прививок от COVID-19 провели накануне.

В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.

Эпидемиологов беспокоит пассивность населения. По сравнению с августом темпы вакцинации в Грузии замедлились более чем в четыре раза. На этом фоне в стране объявили о начале масштабной информационной кампании в селах с привлечением агитаторов.