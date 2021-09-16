НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 30 % выбросов в атмосферу приходится на печное отопление частного сектора. Об этом рассказал председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы Комитета экологического регулирования и контроля, более 30 % выбросов приходится на печное отопление частного сектора.

«Более того, если сейчас посмотреть на улицу в неотопительный период, в столице довольно благополучная ситуация с воздухом, но как раз-таки с отопительным сезоном у нас появляются большие проблемы со смогом. В город завозится ежегодно порядка 500 тысяч тонн угля. Понятно, что это не самое экологичное топливо. Но и понятно, что от этого зависит жизнедеятельность, нельзя оставлять людей без тепла. Чтобы люди отказались от угля и перешли на более благополучный экологический вид топлива, нужны определенные условия. Вы знаете, что в городе есть газ. На сегодня до 2023 года предполагается полная газификация, полный доступ населения к газу», - пояснил спикер на онлайн брифинге в СЦК.

Если в столице насчитывается 300 тысяч частных домов, к пяти тысячам подведен газ.

«Большая работа ведется по стимулированию. В 2023 году работа будет завершена. Если имеем выбросы от частных домов порядка 29 тысяч тонн, это 32 %, сможем снизить объем выбросов на 85 %», - отметил Зулфухар Жолдасов.



