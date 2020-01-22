Более 30 вузов РК обеспечили выплату стипендии с учетом повышения на 25 %

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством образования и науки РК совместно с местными исполнительными органами приняты меры по исполнению поручения Главы государства о повышении стипендии студентам высших учебных заведений и колледжей на 25 процентов с января 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МОН РК.

«На сегодня обеспечили выплату стипендии с учетом повышения на 25 процентов более 30 высших учебных заведений страны. Местными исполнительными органами также начата выплата стипендий студентам колледжей. Увеличение размера стипендий затронет 179 тысяч студентов вузов и 136 тысяч студентов колледжей.

Стипендии студентов бакалавриата повышены с 20 949 тенге до 26 186 тенге, интернатуры–с 37 945 тенге до 47 431 тенге, магистратуры – с 53530 тенге до 66 913 тенге, докторантуры – с 81 998 тенге до 102 498 тенге. Стипендии студентов колледжей повышены с 16 759 тенге до 20 948 тенге», - отметили в МОН РК.

Напомним, Президент РК К. Токаев в ходе церемонии закрытия Года молодежи заявил о повышении стипендии студентам высших учебных заведений и колледжей на 25 процентов с января 2020 года.