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Более 30 вузов и колледжей закроют в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
19 Апреля 2022, 13:56
Более 30 вузов и колледжей закроют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре вуза и 29 колледжей находятся на стадии закрытия. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ».

«Закрыты 15 вузов и 31 колледж. Еще 4 вуза и 29 колледжей находятся на стадии закрытия», - сказал Асхат Аймагамбетов.

По данным министра, отозваны лицензии 61 вуза по 500 направлениям и лицензии 2200 направлений 375 колледжей.

«Ведется работа по возврату лицензий, не соответствующих профилю еще 15 вузов и 47 колледжей. Например, количество вузов, готовящих педагогов, уменьшилось с 86 до 50, готовящих юристов - с 72 до 61», - проинформировал Асхат Аймагамбетов.

Министр также отметил, что на следующий учебный год будет выделено 73 тыс. грантов для вузов и 31 тыс. грантов для колледжей.

«Контроль за обеспечением качества ведется по двум направлениям. Первое - закрыть некачественные вузы или колледжи и лишить их лицензии. Второе - профилирование вуза или колледжа, возврат приложений к лицензии, не соответствующих профилю и не пользующихся спросом», - отметил Асхат Аймагамбетов.


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