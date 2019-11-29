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Более 30 врачебных амбулаторий планируется открыть в Алматы

29 Ноября 2019 12:14
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Более 30 врачебных амбулаторий планируется открыть в Алматы

НУР-СУЛТАН-АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В новых микрорайонах Алматы и на присоединенных территориях откроют 35 врачебных амбулаторий. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказал аким, для того чтобы выяснить реальное положение дел в сфере медицины, был проведен аудит всех медучреждений города.

«В поликлиниках и больницах из более чем 30 тысяч медицинского оборудования устарело 10 тысяч единиц техники. В связи с этим подготовлены трехлетние планы модернизации оборудования по каждой медицинской организации и району. На закуп медицинского оборудования планируется потратить более 60 млрд тенге. Уже в 2020 году будет приобретено оборудования на 20 млрд тенге», - сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев в ходе пресс-конференции в СЦК.

Он проинформировал, в ближайшие три года в новых микрорайонах и на присоединенных территориях будет создано и открыто 35 врачебных амбулаторий. Из них семь уже открыто, до конца текущего года откроется еще три.

«В ноябре в Алатауском районе открылась новая подстанция службы скорой медицинской помощи, благодаря чему время прибытия врачебных бригад к пациентам Ауэзовского и Алатауского районов сокращено до 11-13 минут против прежних 25 минут. В текущем году парк скорой помощи обновлен на 38 машин. В следующем году будет закуплено еще 75 карет скорой помощи. Таким образом, в 2020 году оснащенность службы будет доведена до 100%», - сказал Б. Сагинтаев.

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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение,
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Акбота Кузекбай

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