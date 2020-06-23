Более 30 водителей за четыре дня лишили прав на семь лет в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские за четыре дня зафиксировали более 2 тысяч правонарушений со стороны водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, больше всего нарушений – около 700 фактов – связано с неиспользованием водителями ремня безопасности и разговорами по телефону за рулем.

Более 30 человек наказали за проезд на запрещающий знак светофора. Столько же водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. За это по решению суда они лишились прав на 7 лет.

Владельцев 13 автомобилей привлекли к ответственности за незаконное переоборудование транспортных средств. Четверых — за установку ксеноновых ламп, не соответствующих требованиям. Полицейские напомнили: дешёвые лампы могут дорого обойтись, если их свет ослепит водителя на встречной полосе. Лучше остановить выбор на сертифицированном товаре и проводить переоборудование в предусмотренном законом порядке.

«К сожалению, многие водители, признавая справедливость требований ПДД, считают для себя возможным отступать от них ради личного удобства. Однако в случае ДТП уже не будет иметь значения, насколько важный звонок отвлёк водителя от ситуации на дороге, или насколько он был уверен в себе, не застегнув ремень безопасности. Необходимо помнить: каждая норма закона направлена на то, чтобы максимально снизить риск трагедий на дороге», - подчеркнул первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.