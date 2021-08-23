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Более 30 водителей устроили дрифт возле аэропорта Атырау

23 Августа 2021 23:18
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Более 30 водителей устроили дрифт возле аэропорта Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За минувшие выходные у международного аэропорта Атырау привлечено к административной ответственности более 30 водителей, допустивших правонарушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

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В настоящее время в ночное время на автостоянке международного аэропорта Атырау имени Х. Доспановой происходят массовые скопления молодежи. Автомашинами совершаются опасные для дорожного движения маневры, повреждение асфальтового покрытия, применение приборов наружного освещения, не соответствующих конструкции транспортного средства, управление транспортным средством без права управления, нарушение правил применения специальных звуковых сигналов к транспортному средству и др.

В связи с этим сотрудниками батальона патрульной полиции Управления полиции города Атырау проводится работа по профилактике и пресечению правонарушений. В частности, за минувшие выходные на данном месте привлечено к административной ответственности более 30 водителей, допустивших правонарушения.


22 августа водитель автомобиля BMW не соблюдал требования безопасности, нарушал правила маневра, повреждал асфальтовое покрытие и управлял транспортным средством в состоянии, не прошедшем техосмотр. Он привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 595, ч. 1 ст. 630 и ч. 9 ст. 590 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и в сокращенном порядке оштрафован на 17 502 тенге. Кроме того, в ночь на 23 августа около 01:05 полицейские установили, что 23-летний водитель автомобиля Lada Priora установил на транспортное средство специальный звуковой сигнал. В отношении данного водителя в соответствии с ч. 2 ст. 603 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях с конфискацией звукового устройства был составлен административный протокол.

Собранные документы направлены в специализированный суд по административным делам города Атырау для принятия решения. Работа в этом направлении продолжается патрульными полицейскими.


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#Атырауская область   #Борьба с преступностью   #Транспорт   #Видео   #МВД РК   #Регионы  
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