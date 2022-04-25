Более 30 уголовных дел возбудили на браконьеров в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В частности, уголовные дела возбуждены по факту изъятия 844 рогов сайгаков, отстрела кабанов браконьерами. За три месяца текущего года сотрудниками природоохранной полиции также выявлено свыше 2500 административных правонарушений по фактам браконьерства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками природоохранной полиции за 3 месяца текущего года выявлено 2507 административных правонарушений и возбуждено 31 уголовное правонарушение по преступлениям, связанным с охраной животного мира. В первую очередь, нарушение природоохранного законодательства - это умысел. Ужесточение закона, конечно, не плохой механизм воздействия, но, в первую очередь, надо работать с населения. Все должно начинаться со школьной парты, и необходимо воспитывать толерантное поколение. Только в этом случае мы, как сотрудники полиции, совместно с населением с активной гражданской позицией способны колоссально уменьшить факты браконьерства, пресекать их, оставить в наследство будущим поколениям здоровую экосистему и зеленый Казахстан», - сказал на брифинге инспектор группы природоохранной полиции управления профилактической деятельности Алишер Жармагамбетов.

По его словам, с начала года зафиксировано несколько вопиющих примеров.

«Например, есть сайгаки, которые находятся на грани вымирания. 2 февраля 2022 года в Карагандинской области был задержан автомобиль под управлением гражданина 1992 года рождения. При обыске автомобиля было обнаружено 844 рога сайгаков. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 Уголовного кодекса РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, по рогам назначены экспертизы. Также 5 марта в Костанайской области на особо охраняемой территории сотрудниками полиции были задержаны браконьеры, которые отстреливали кабанов. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье 337 «Незаконная охота», назначен ряд экспертиз и проводятся следственно-оперативные мероприятия», - сообщил инспектор группы природоохранной полиции управления профилактической деятельности Комитета административной полиции МВД РК Алишер Жармагамбетов.