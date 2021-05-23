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    12:27, 23 Май 2021 | GMT +6

    Более 30 тысяч казахстанцев с инвалидностью умерли в 2020 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 30 тысяч казахстанцев с инвалидностью умерли в 2020 году. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2020 году умерли 31 390 лиц с инвалидностью, из них мужчин – 19 601 человек, женщин – 11 789 человек, (в том числе 1 группа – 7 817 человек, 2 группа – 16 259 человек, 3 группа – 6 666 человек, детей-инвалидов – 648 человек). Основными причинами смертности были болезни сердечно-сосудистых систем – 9 027 человек, онкологические заболевания – 6 257 человек. При этом средний возраст умерших в 2020 году составил 62 года», - проинформировал Ералы Тугжанов в ответе на депутатский запрос.

    Он также сообщил, что в рамках выполнения международных обязательств по Конвенции ООН о правах инвалидов, а также во исполнение Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы (ППРК от «26 марта» 2014 года № 254) в 2014 году проведено выборочное обследование «Качество жизни лиц, имеющих инвалидность, с учетом гендерной специфики».

    «На основе данного исследования получены данные о положении ЛСИ, которые используется государственными органами и неправительственными организациями. В текущем году согласно Концепции реинжиниринга процессов формирования национальной статистики с применением BigData, предусмотрено мероприятие по расширению компетенции Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в части доступа ко всем государственным, квазигосударственным и частным информационным системам и баз данных, в том числе к информационным системам Министерство труда и социальной защиты населения, с учетом возможности предоставления подтверждающего документа о согласии субъекта на передачу его персональных данных», - заключил Е. Тугжанов.


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