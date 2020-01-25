Более 30 тысяч карагандинцев присоединились к челленджу #БiзБiргемiз

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В городах и районах Карагандинской области более 30 тысяч человек приняли участие в акции #БiзБiргемiз. В их числе - неравнодушные жители, предприниматели и госслужащие. Особую активность проявили молодые волонтёры, передает МИА «Казинформ».

В рамках акции участники чистили от снега улицы и дворы. В целом по области вывезли более 40 тысяч куб. м снега.

«Развитие волонтёрства в регионе - это сейчас очень важная задача. Мы помогаем ветеранам, одиноким пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, которые не могут сами расчистить свой двор. Акиматы районов и городов в свою очередь организовали работу по вывозу снега с этих адресов», - сообщил руководитель управления по вопросам молодёжной политики Карагандинской области Нуржан Жетписбаев.

«Я очень благодарна ребятам. Наш двор так засыпало снегом, что мы не могли даже выйти из дома. А они пришли и помогли нам. Это очень нужная акция. Спасибо тем, кто её придумал!» - поблагодарила волонтёров пенсионерка Татьяна Назарова.

По данным акиматов городов и районов, в акции приняло участие более 31 тыс. человек и 1 643 предприятия и организаций. Для расчистки и вывоза снега с центральных улиц, парков, скверов и тротуаров было привлечено 803 единицы спецтехники.

Акция #БiзБiргемiз прошла во всех городах и районах Карагандинской области.