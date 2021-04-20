Более 30 тысяч доз вакцины «Спутник V» доставлено в Жамбылскую область с 1 февраля

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вакцинация населения против коронавирусной инфекции продолжается в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области, с 1 февраля 2021 года в регион было поставлено 31 500 доз вакцины «Спутник V».

«По состоянию на 19 апреля в регионе вакцинированы I-м компонентом вакцины 31 100 человек, – пояснили в ведомстве. – Это 8 303 медицинских работника (26,7%), 6 959 работников организаций образования (22,4%), 3 146 специалистов силовых структур и военнослужащих (10,1%), 207 студентов (0,7%), 39 работников социальных учреждений (0,1%), 500 государственных служащих (1,6%), 18 лиц с хроническими заболеваниями (0,06%) и 11 928 прочих лиц (38,4%)».

Из 31 100 человек, получивших первичную вакцинацию, 7 506 через 21 день уже получили вторую дозу вакцины. В их числе 4 318 медицинских работников, 1 448 работников организаций образования, 41 специалист силовых структур, 16 студентов, 13 госслужащих, двое работников социальных учреждений и 1 668 других лиц.

В ведомстве отметили, что у вакцинированных граждан жалоб не имеется. Иммунизация против коронавируса продлится до конца текущего года, планируется привить более 600 тысяч жителей более миллионного населения жамбылского региона.

В Жамбылской области открыто 36 прививочных кабинетов, 18 выездных бригад проводят вакцинацию работников различных предприятий и крупных организаций против коронавирусной инфекции, отметили в ведомстве.