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Более 30 тысяч детей заразились коронавирусом в Казахстане

23 Июля 2021 18:08
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Более 30 тысяч детей заразились коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько детей заразилось коронавирусом в Казахстане, сообщила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С начала года 34 тысячи детей заболели коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день на стационарном лечении находятся 558 детей, наблюдаются 13 новорожденных с коронавирусной инфекцией», - сказала Ажар Гиният на брифинге в СЦК.

Спикер добавила, что с начала 2021 года в Казахстане наблюдается рост заболеваемости КВИ в 4-5 раз. В тяжелом состоянии в стране находятся четыре ребенка.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал , когда планируется вакцинация детей в Казахстане.

«Наши дети должны получить возможность привиться. Пока мы не можем назвать конкретные сроки. Но уже сейчас многие родители обращаются и просят привить детей, к сожалению, пока таких вакцин нет в Казахстане. Как только появится возможность, мы эту доступность обеспечим, - заверил Алексей Цой.


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#Коронавирус в РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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