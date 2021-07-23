Более 30 тысяч детей заразились коронавирусом в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько детей заразилось коронавирусом в Казахстане, сообщила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С начала года 34 тысячи детей заболели коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день на стационарном лечении находятся 558 детей, наблюдаются 13 новорожденных с коронавирусной инфекцией», - сказала Ажар Гиният на брифинге в СЦК.
Спикер добавила, что с начала 2021 года в Казахстане наблюдается рост заболеваемости КВИ в 4-5 раз. В тяжелом состоянии в стране находятся четыре ребенка.
Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал , когда планируется вакцинация детей в Казахстане.
«Наши дети должны получить возможность привиться. Пока мы не можем назвать конкретные сроки. Но уже сейчас многие родители обращаются и просят привить детей, к сожалению, пока таких вакцин нет в Казахстане. Как только появится возможность, мы эту доступность обеспечим, - заверил Алексей Цой.
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