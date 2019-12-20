Более 30 тысяч человек стали участниками госпрограммы «Еңбек» в Павлодарской области

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По итогам 11 месяцев 2019 года в Павлодарской области свыше 30 тыс человек стали участниками Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек». Работу обрели 20 664 человека. Из них 17 463 человека или 85% были трудоустроены на постоянную работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В рамках первого направления Госпрограммы «Еңбек», предусматривающего проведение краткосрочных курсов для отдельных категорий граждан с целью привития профессиональных навыков по востребованным на рынке труда профессиям, в Павлодарской области обучением охвачено 2 729 человек. После завершения краткосрочного профессионального обучения центры занятости населения оказывают участникам госпрограммы содействие в трудоустройстве.

Основной задачей второго направления госпрограммы является развитие предпринимательской инициативы граждан. Для этого в рамках проекта «Бастау Бизнес» проводится обучение основам предпринимательства и предоставляются государственные гранты в размере до 100 и до 200 МРП на безвозмездной и безвозвратной основе претендентам, реализующим и планирующим реализовать стартовый бизнес и ранее не получавшим финансовую поддержку в рамках других государственных программ. Кроме того, на селе и в городах выдаются микрокредиты начинающим предпринимателям с предпринимательским потенциалом, сельскохозяйственным кооперативам и их членам, не достигшим пенсионного возраста, крестьянским и фермерским хозяйствам.

В Павлодарской области микрокредитованием охвачено 626 человек. Государственные гранты в размере до 100 МРП получили 606 участников госпрограммы, в размере до 200 МРП – 796 человек (молодежь, члены малообеспеченных и многодетных семей, трудоспособные инвалиды).

Третье направление госпрограммы предусматривает создание субсидируемых за счет государства рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан. В рамках его реализации в Павлодарской области трудоустроено 5 870 человек, из них на социальные рабочие места – 1 511, на молодежную практику – 849 и на общественные работы 3 510 человек.

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