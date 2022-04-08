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    08:54, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 30 тысяч беременных женщин привились вакциной «Pfizer» в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин вакциной «Pfizer», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    По состоянию на 7 апреля вакциной «Pfizer» провакцинировано:

    Первой дозой:

    Подростки – 790 039,

    Беременные женщины – 36 272,

    Кормящие женщины – 129 302.

    Второй дозой:

    Подростки – 701 107,

    Беременные женщины – 30 654,

    Кормящие женщины – 108 907.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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