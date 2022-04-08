Более 30 тысяч беременных женщин привились вакциной «Pfizer» в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин вакциной «Pfizer», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По состоянию на 7 апреля вакциной «Pfizer» провакцинировано:

Первой дозой:

Подростки – 790 039,

Беременные женщины – 36 272,

Кормящие женщины – 129 302.

Второй дозой:

Подростки – 701 107,

Беременные женщины – 30 654,

Кормящие женщины – 108 907.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.