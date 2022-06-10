Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Более 30 тыс. тонн сахара поставят в Алматы
10 Июня 2022 21:58

Более 30 тыс. тонн сахара поставят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 10 июня этого года на территории города Алматы дефицита по сахару не наблюдается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении предпринимательства и инвестиций города Алматы на запрос агентства, запас сахара в торговых объектах и производственных предприятиях составляет более 12 тыс. тонн.

«В месяц потребность населения в сахаре составляет 3,3 тыс. тонн. Основной поставщик сахара в Алматы планирует предоставить более 30 тыс. тонн. Дополнительно достигнута договоренность о поставках в ближайшие месяцы порядка 30 тыс. тонн сахара от производителей Алматинской (ТОО «Аксуский сахарный завод» ) и Жамбылской областей (ТОО «Меркенский сахарный завод»)», - сообщили в управлении.

В акимате отметили, что поставки сахара в город осуществляются своевременно.

«Подача вагонов КТЖ ведется без задержек. На сегодня запасы сахара в торговой сети «Магнум» составляют порядка 3 тыс. тонн, поставки осуществляются во все филиалы сети ежедневно», - добавили в акимате.

Ранее сообщалось, что сотрудниками аппарата акима Жамбылского сельского округа Алматинской областипроводится проверка по факту продажи сахара по 920 тенге за кг.


Автор:
Корреспондент
Читайте также
Вредители плодовых культур облюбовали природный парк «Алтын-Эмель»
Более $4 млрд перевели на родину узбекистанцы за пять месяцев
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 июня
Инфляционные ожидания начали снижаться - Нацбанк РК
Ситуацию с наличием в продаже сахара прокомментировали в Атырау
Город развиваем с вовлечением жителей – аким Нур-Султана
Заболеваемость серозным менингитом выросла в четыре раза в Алматы
Экоактивист Сакен Дилдахмет - о дефиците питьевой воды, вымирании тюленей и популяции волков

Лента новостей

Архив