Более 30 туш сайгаков изъяли у браконьеров в Кызылординской области  

Инспекторы Кызылординской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно с сотрудниками природоохранной полиции Кызылординской области в ночь 23 февраля на 77 километре трассы Кызылорда-Жезказган остановили и проверили автомобиль Mitsubishi Pajero, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

В ходе осмотра автомобиля были выявлены: два столовых ножа, одно охотничье ружье одноствольное, 12 калибра, один прожектор ручной работы, а также 30 туш сайгаков без головы и внутренностей, 1 туша сайгака без внутренностей, 5 голов сайгаков с рогами.

По данному факту департаментом полиции Кызылординской области проводится досудебное расследование.

Ранее президент Республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства «Табигат» Кажым Джумалиев заявлял о том, что в Казахстане планируют разрешить спортивную и промысловую охоту на сайгаков.