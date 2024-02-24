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    05:37, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Более 30 туш сайгаков изъяли у браконьеров в Кызылординской области  

    Более 30 туш сайгаков изъяли у браконьеров в Кызылординской области
    Фото:пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

    Инспекторы Кызылординской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно с сотрудниками природоохранной полиции Кызылординской области в ночь 23 февраля на 77 километре трассы Кызылорда-Жезказган остановили и проверили автомобиль Mitsubishi Pajero, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

    В ходе осмотра автомобиля были выявлены: два столовых ножа, одно охотничье ружье одноствольное, 12 калибра, один прожектор ручной работы, а также 30 туш сайгаков без головы и внутренностей, 1 туша сайгака без внутренностей, 5 голов сайгаков с рогами.

    По данному факту департаментом полиции Кызылординской области проводится досудебное расследование.

    Ранее президент Республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства «Табигат» Кажым Джумалиев заявлял о том, что в  Казахстане планируют разрешить спортивную и промысловую охоту на сайгаков.

    Теги:
    Популяция сайгаков Кызылординская область Отстрел сайгаков в Казахстане Браконьерство Сайгак Минэкологии
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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