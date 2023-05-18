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Более 30 туристов пострадали при аварии катера в Таиланде: проверяется информация о казахстанцах

Автор:  
Арайлым Темиргалиева
18 Мая 2023, 09:20
Более 30 туристов пострадали при аварии катера в Таиланде: проверяется информация о казахстанцах Фото: Facebook/phuketinfocenter

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 35 человек, включая 21 гражданина РФ, получили различные травмы в результате столкновения катера с сигнальной вышкой у берегов Таиланда. Как сообщило в среду отделение министерства здравоохранения в провинции Пхукет, все пострадавшие были доставлены в больницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По информации отделения министерства здравоохранения в провинции Пхукет, «инцидент произошел в 100 м от берега, недалеко от пирса бухты Чалонг. Предварительной причиной ЧП стала халатность капитана судна, проводится расследование. В результате аварии пострадали 35 человек, среди которых 21 гражданин РФ, 8 - Казахстана, 3 - Таиланда, а также по одному гражданину Гонконга, Китая, Украины». Минздрав отмечает, что четверо пострадавших россиян и двое тайцев находятся в критическом состоянии.

По информации Bangkok Post, авария произошла 17 мая, когда судно Thanathip Marine 555 возвращалось с островов Пхи-Пхи в бухту Чалонг около 17:30. На борту было 33 туриста из России, сообщил Начапонг Пранит, начальник морского флота провинции. На борту также находились помощник водителя и гид. Предварительное расследование показало, что водитель лодки мог заснуть. Около 10 человек, в том числе водитель катера, получили переломы нижних конечностей.

МИА «Казинформ» проверяет информацию о пострадавших казахстанцах. Запрос направлен в МИД РК.


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