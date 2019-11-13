Более 30 тонн кустарного алкоголя уничтожили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Департамент экономических расследований Павлодарской области уничтожил спиртную продукцию, ранее изъятую у ОПГ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом экономических расследований по Павлодарской области приведён в исполнение приговор суда № 2 Павлодара об уничтожении алкогольной продукции кустарного производства в количестве 59 690 бутылок, что составляет более 30 тонн. Уничтожение алкогольной продукции производилось ТОО «Туған Жер-KZ», имеющим специальное разрешение на проведение работ по уничтожению биологических жидкостей, в специальном оборудовании - Инсенератор АМТ -750, химико-термическим способом. Способ уничтожения является абсолютно экологически безвредным и заключается в том, что спиртосодержащая жидкость сливается в ёмкости для высокотемпературной термической деструкции (обезвреживания), где посредством инсениратора происходит процесс испарения жидкости. Камера под воздействием высоких температур позволяет уловить и уничтожить пары, газы и мельчайшие частицы, а также не позволяет жидкости воспламениться», - рассказали в областном ДЭР.

Бутылки в специальной дробилке были переработаны в дроблённое стекло определённой фракции и теперь могут использоваться как продукт для вторичного производства изделий из стекла. Ранее приговором суда от одиннадцатого января 2018 года пять членов организованной преступной группы, занимавшиеся изготовлением и реализацией в Павлодарской области алкогольной продукции кустарного производства, приговорены к лишению свободы на срок от двух до семи лет за создание и руководство организованной преступной группы, использование поддельных учётно-контрольных марок, незаконное предпринимательство и легализацию имущества, добытого преступным путём. «В состав ОПГ входили пять человек, которые в начале 2015 года организовали подпольные цеха в селе Кенжеколь и в городе Павлодаре, где кустарным способом изготавливали алкогольную продукцию. Сырье для неё - спирт, бутылки, наклейки, пробки – доставлялись большей частью из Семея, - сообщили в департаменте. - В цехах самодельная смесь разливалась по бутылкам, на которые наклеивались фиктивные учётно-контрольные марки. Для хранения готовой продукции использовалось несколько гаражей, откуда она расходилась в торговые точки Павлодара и области». За рабочую смену разливалось до двух тысяч бутылок алкоголя. Нелегальный бизнес приносил хороший доход, считают в ведомстве. «Для обеспечения более тесной взаимосвязи и сплочённости проводились выезды членов ОПГ в увеселительные заведения, турпоездки в дальнее зарубежье и приобретались автомобили представительского класса», - добавили в департаменте.