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Более 30 студентов помогают полицейским в Акмолинской области

24 Октября 2019 07:30
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Более 30 студентов помогают полицейским в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Удостоверения общественных помощников получили 32 акмолинских студента, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

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Церемония вручения прошла в стенах управления полиции Кокшетау.

«Ваша основная задача - в обеспечении общественного порядка, в первую очередь, на территории учебного заведения. В нашем городе общественные помощники вносят немалый вклад в охрану правопорядка. За последние годы в городе накоплен достаточный опыт работы помощников полиции, свидетельствующий о том, насколько важной является роль граждан в охране общественного порядка», - отметил заместитель начальника управления полиции города Кокшеау подполковник полиции Жанат Шарипов.


За активное участие в обеспечении общественного порядка и организации работы по взаимодействию с общественными формированиями подполковник полиции вручил благодарственные письма декану юридического факультета Татьяне Тюриной, командиру Оперативно-молодежного отряда Аннели Есбулатовой, а также члену Оперативно-молодежного отряда Наргиз Кужикаевой.

«Приятно осознавать, что среди подрастающего поколения есть те, кто желает внести свой вклад в борьбу с правонарушениями уже сейчас. Оказывая помощь полицейским, они вносят огромный вклад в профилактику правонарушений и преступности в целом. Для многих участников этот этап жизни будет являться отличной подготовкой к работе в правоохранительных органах», - добавила старший оперуполномоченный УПН ДП майор полиции Разия Курсанова.

Как добавили в полиции, сегодня в Акмолинской области зарегистрировано 243 формировании с численностью 1 100 общественных помощников.

«Помощь молодежи очень важна для профилактики правонарушений. С участием общественности раскрыто 630 уголовных правонарушения и выявлено 1 574 административных. И в результате департамент полиции Акмолинской области поощрил 172 своих добровольных помощника за содействие не только в охране общественного порядка, но и в раскрытии преступлений на сумму 3 млн 909 тыс. тенге», - отметили в ведомстве.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Образование, МВД РК,
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Автор:

Оксана Матасова

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