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Более 30 студенческих общежитий введут в эксплуатацию в этом году
3 Августа 2022 14:14

Более 30 студенческих общежитий введут в эксплуатацию в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Планируется, что новый учебный год в этом году пройдет в традиционном формате, и в связи с этим может возникнуть дефицит мест в студенческих общежитиях. Этот вопрос особенно актуален в мегаполисах, где сосредоточено большое количество крупных высших учебных заведений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова состоялось совещание по вопросам строительства общежитий для студентов.

«Министерству науки и высшего образования совместно с руководителями областей и акимами городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент в срок до 10 августа необходимо разработать и утвердить план ввода мест в студенческих общежитиях, также необходимо совместно с Министерством здравоохранения внести изменения в санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», - сказал заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек поручил ректорам вузов провести ревизию всех общежитий и выработать предложения по увеличению количества койко-мест. Эта мера позволит определить ситуацию и внести коррективы в планы строительства временного жилья для студентов. Он также отметил необходимость применения практики работы с общежитиями и гостиницами (хостелами), расположенными в непосредственной близости от вузов.

Также на совещании были обсуждены вопросы ликвидации излишней бумажной волокиты при строительстве студенческих общежитий в рамках государственно-частного партнерства.

В 2022 году планируется открыть 35 общежитий на 10 тыс. мест. Всего с 2018 по 2021 годы введено 124 объекта на 30 630 мест, из них в 2021 году были сданы в эксплуатацию 49 зданий на 10 364 места.


Фото: gadgetshelp.com



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