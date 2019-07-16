Более 30% школьников Костанайской области обучаются на государственном языке

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области в каждой второй дошкольной организации и в каждой второй школе образовательные услуги предоставляются на государственном языке. Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель управления образования Василий Цымбалюк, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Речь на брифинге шла о мерах по повышению качества образования и его доступности в области в рамках реализации Послания Первого Президента РК – Елбасы «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» и программы партии «Nur Otan» «Общество благополучия: 10 целей десятилетия».

Как отметил глава ведомства, все 6 направлений Послания Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева и каждая из 10 целей партийной программы ориентированы на развитие главного богатства страны – человека. И стратегические инициативы Елбасы нашли свое логическое продолжение в политическом курсе Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В решении поставленных задач ключевая роль отведена системе образования, от которой, в первую очередь, и зависит качество подготовки специалистов будущего, умеющих креативно мыслить, адаптироваться к возникающим вызовам.

«В этой связи один из наших приоритетов – повышение доступности и качества дошкольного образования как основы для формирования многогранной личности в будущем. На сегодня в области действует 601 дошкольная организация с численностью около 35 тыс. детей. Охват детей от 3 до 6 лет составляет 99,7%. И это один из самых высоких показателей в стране», - отметил В. Цымбалюк.

Вместе с тем дефицит мест еще сохраняется, но в основном в городах и крупных районах области - городах Костанае и Рудном, Костанайском и Житикаринском районах.

Стоит отметить, что за прошлый год в рамках ГЧП и частных инициатив в регионе открыто 7 детсадов и введено 915 новых мест. В этом же году для решения вопроса очередности ведомством рассматривается возможность размещения госзаказа еще на 675 мест в частных дошкольных организациях области. Кроме того, уже к 1 сентября планируется перевести 15 мини-центров с кратковременным днем пребывания на полный день в 7 регионах области.

«Также наш приоритет – это создание условий для развития государственного языка, причем с самого раннего возраста. На сегодня в области в каждой второй дошкольной организации и в каждой второй школе образовательные услуги предоставляются на государственном языке. Охват школьников, обучающихся на казахском языке, составляет 30,5 тыс. человек, или 30% от общего контингента. И эта работа продолжится», - пообещал Василий Цымбалюк.

Уже в текущем году завершается строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне Аэропорт в Костанае и начинается строительство средней школы на 1200 мест в микрорайоне Юбилейный, где будут открыты классы с государственным языком обучения.

«Кроме того, взамен аварийной начато строительство здания Аманкарагайской средней школы №2 Аулиекольского района с государственным языком обучения на 320 мест, на что из республиканского бюджета выделен 1 млрд тенге. Также по поручению акима области Архимеда Мухамбетова в этом году на территории областного центра будет открыта еще 1 школа на 960 мест с казахским языком обучения. Данные меры также позволят решить вопрос трехсменки, что, без сомнения, благотворно скажется на качестве образования, тем более в свете обновления его содержания», - заключил он.

Ранее сообщалось, что в Костанае откроется в этом году седьмая по счёту школа с государственным языком обучения.