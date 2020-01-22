Более 30 семей переехали в Павлодар по госпрограмме «Енбек» в 2019 году

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В 2019 году по третьему направлению госрограммы «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Енбек» добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы в Павлодар переехали 36 семей, или всего 206 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Из числа переселившихся трудоустроены 121 человек, двенадцать студентов, по уходу за ребёнком (в отпуске - прим.автора) - восемь человек, пенсионный возраст - четыре человека, дети 61», - сообщила журналистам пресс-служба акима Павлодара.

Власти в 2019 году выплатили субсидии на переезд людям на - 18 597 000 тенге, а расходы на аренду жилья – на 60 161 000 тенге, отметили в горакимате. В Павлодар семьи переезжали из Алматинской, Жамбылской, Мангистауской, Туркестанской, Кызылординской областей, из Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

«Причины для переселения в город Павлодар - такие как, возвращение на историческую родину, получение качественного образования и поиск подходящей работы», - отметили в павлодарской администрации.

Один из таких переселившихся - Шынгыс Мустахин, который переселился в Павлодар из Монгольской Народной Республики.

«С 2015 по 2019 год обучался в колледже университета по специальности нефтегазовое дело. Специалисты центра занятости населения трудоустроили его в партию «Nur Otan» в качестве специалиста молодёжной практики, - отметили в горакимате. - В течение одного года ему окажется поддержка в виде субсидии на возмещение расходов по найму аренды жилья, на данный момент выплачено за три месяца в сумме 151 500 тенге. Также ему выплачены субсидии на переезд единовременно в сумме 88 400 тенге».

Мужчина арендует жильё в Павлодаре.