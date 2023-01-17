Более 30 сел будут развивать в рамках проекта «Ауыл - ел бесігі» в Карагандинской области

17 Января 2023, 09:07

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в спецпроекте «Ауыл - ел бесігі» в этом году участвуют 32 села. Будут реализованы 33 социально значимых проекта, в том числе отремонтируют дороги в 22 населенных пунктах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О реализации проекта «Ауыл - ел бесігі» на аппаратном совещании доложила руководитель управления экономики Татьяна Аблаева.

В минувшем году по «Ауыл - ел бесігі» проводилось улучшение 21 села и поселка, в которых проживает около 60 тысяч человек. Для жителей построили новые спортивные объекты, отремонтировали школы и интернаты, культурные центры. Также приводят в порядок дороги.

Эта работа будет активно продолжаться.

«В этом году проектом «Ауыл - ел бесігі» планируется охватить 32 сельских населенных пункта с численностью 43 924 человека. Продолжится строительство пристройки к школе в селе Гагаринское Бухар-Жырауского района. Строят два физкультурно-оздоровительных комплекса - в поселке имени Г. Мустафина Бухар-Жырауского района и Топаре Абайского района», - отметила Татьяна Аблаева.

Будет реконструирована средняя школа в селе Акбулак Осакаровского района. Начнется капитальный ремонт пяти домов культуры: в селах Батпак, Садовое, Озерное Осакаровского района, Мойынты и Босага - Шетского.

Планируется отремонтировать 134 километра внутрипоселковых дорог в 22 населенных пунктах Абайского, Осакаровского, Нуринского и Бухар-Жырауского районов.

«Необходимо придерживаться принципа: один сельский населенный пункт – один год. Это целесообразно, когда мы заходим в одно село, все решаем и больше не возвращаемся. Акимам районов надо подготовить планы по комплексному развитию сел в рамках проекта «Ауыл - ел бесігі». Необходимо своевременно пройти все конкурсные процедуры и приступить к реализации проектов», - подчеркнул аким области Ермаганбет Булекпаев.