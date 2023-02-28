Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Более 30 сайтов-помощников по получению сертификатов на товары заблокировали в Казахстане

28 Февраля 2023, 19:03
Более 30 сайтов-помощников по получению сертификатов на товары заблокировали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Комитете технического регулирования и метрологии МТИ РК подчеркнули, что такие сайты осуществляют свою деятельность незаконно, передает МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространилась информация о сервисе, который «помогает» быстро получить сертификаты на товары. В Комитете технического регулирования и метрологии МТИ РК сообщили, что сертификат соответствия либо декларация о соответствии нужны для подтверждения безопасности товара, а без сертификата он может быть опасным для здоровья граждан.

«Выдают их аккредитованные органы по сертификации. Рекламировать такие «посреднические» услуги, не имея аккредитации, запрещено Законом «О рекламе». Поэтому Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК на постоянной основе проводит мониторинг наличия таких сайтов и направляет информацию в Министерство информации и общественного развития для блокировки таких сайтов», - пояснил председатель комитета Куаныш Еликбаев.

Такие сайты обычно рекламируют «сертификаты», которые регистрируются в одной из соседних стран-участниц ЕАЭС. С августа прошлого года нашли 40 таких сайтов и 33 из них уже заблокировали, некоторые - в процессе.

В Комитете попросили граждан сообщать при обнаружении таких сайтов-помощников в интернете.


Новости по теме
Внешняя торговля Казахстана: исторический рекорд и новые вызовы
Теги:
Читайте также
О проводимой в преддверии выборов операции «Правопорядок» сообщили в МВД РК
Ерлан Карин встретился с представителями зарубежных СМИ
Реестр лиц, финансируемых из иностранных источников, опубликует Комитет госдоходов
Как в Казахстане планируют снизить закредитованность населения
Свыше 2 тысяч домов может подтопить в случае паводков в Костанайской области
Запасом лекарств и продуктов обеспечивают села, которые могут пострадать от паводка в Акмолинской области
Крыши многоэтажек проверяют жамбылские полицейские для профилактики падения детей с высоты
305 должностных лиц наказали за низкое качество оказания госуслуг
Новости партнеров
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование

Лента новостей