Более 30 родителей наказаны за ночные прогулки детей в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, недопущения нахождения детей и подростков без сопровождения законных представителей в ночное время в развлекательных заведениях и вне дома сотрудниками ювенальной полиции проведены локально-рейдовые отработки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Стражами порядка проверены дворы, парки, скверы и другие места концентрации молодежи и несовершеннолетних с целью выявления антиобщественных действий.

Так, в 23.40 часов сотрудниками ювенальной полиции УП района «Есиль» г. Нур-Султана при обходе административного участка по улице Кунаева был установлен 17-летний подросток, который находился после 23.00 часов. В присутствии законного представителя несовершеннолетнего был составлен административный протокол по ст. 442 ч. 2 КРКобАП.

За 2 дня полицейскими к административной ответственности привлечены более 30 лиц за нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23.00 до 06.00 часов утра.

Вместе с тем, в ходе рейда проверены объекты на предмет выявления фактов нарушений прав детей с проведением профилактических бесед по разъяснению норм административного и уголовного законодательства.

С начала текущего года стражами порядка к административной ответственности привлечены за нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища – около 2600, нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей - 89, допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей в ночное время 53 лиц.



