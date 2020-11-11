Более 30 процентов жамбылцев вакцинировались от гриппа

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вакцинирование населения от сезонного гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) продолжается в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ход вакцинации жителей против гриппа, а также соблюдение карантинного режима и работу мобильных групп, обсуждали на очередном заседании регионального оперативного штаба под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева.

«На сегодняшний день вакцинировано более 345 тысяч человек, охват населения составил 30 процентов. Бесплатно проводится вакцинация лиц группы риска. В этот список входят медицинские работники, беременные женщины, дети до 14 лет, пенсионеры», - рассказал руководитель управления здравоохранения акимата Жамбылской области Асет Калиев.

В регионе закуплено 320 тысяч доз вакцин против гриппа на общую сумму 280,8 миллиона тенге для медучреждений. По линии ТОО «СК-Фармация» - поставка еще 110 тысяч доз вакцин против гриппа.

Руководитель облуправления здравоохранения Асет Калиев рассказал о том, что вакцинация населения играет важную роль в профилактике коронавирусной инфекции. Ведь эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом может обострить рост острых респираторных вирусных инфекций и гриппа в осенний период.

«Кадровый вопрос всё еще остается в приоритете. В этом направлении профильному ведомству нужно тесно сотрудничать с Национальным медицинским университетом имени С.Д. Асфендиярова», - отметил Бердибек Сапарбаев и поручил обеспечить полную готовность медицинских служб к возможному росту заболеваемости.

«В районах службы скорой помощи должны подчиняться районным больницам, а не областной станции. Медицинские бригады должны приехать к больному как можно быстрее и своевременно оказать экстренную помощь», - подчеркнул глава региона.

Соответствующее постановление вынесет региональный оперативный штаб, подчеркнули в пресс-службе акима Жамбылской области.

Бердибек Сапарбаев напомнил о важности разъяснительной работы с населением по соблюдению санитарных норм и ограничительных мер

Напомним, в этом году в жамбылском регионе вакцинация против гриппа началась раньше - с 15 сентября. Как заверили медики, используется качественная вакцина, прошедшая лабораторные испытания. Первым вакцину начали делать сотрудникам медицинских учреждений.