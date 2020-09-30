Более 30 преступлений с участием приверженцев деструктивных религиозных течений раскрыто в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 30 преступлений, совершенных приверженцами деструктивных религиозных течений, выявлено с начала года в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

«С начала текущего года актюбинскими полицейскими было раскрыто более 30 преступлений, совершенных приверженцами деструктивных религиозных течений. Среди них такие преступления как угоны, незаконное хранение оружия, кражи личного имущества, грабежи и убийства. К административной ответственности привлечены 403 человек из числа приверженцев ДРТ. В общей сумме на них наложены штрафы в размере свыше 2 млн тенге», - говорит заместитель начальника ДП области Канат Нурмагамбетов.

К примеру, в конце сентября в районе железнодорожного колледжа в Актобе неизвестным лицом у 42-летнего мужчины был открыто похищен смартфон, кошелек и банковская карта. В ходе проведения оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан 32-летний житель Мартукского района приверженец ДРТ. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК «Грабеж».