Более 30 преступлений раскрыл в этом году лучший оперативник СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские Северо-Казахстанской области выбрали лучшего оперативника. Им стал оперуполномоченный управления криминальной полиции Асылбек Аяганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 30-летний А. Аяганов служит оперуполномоченным с 2015-го года. В этом году личным сыском раскрыл 8 тяжких краж из квартир в Петропавловске, три угона, 18 преступлений небольшой и средней тяжести. В июле участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях, в результате которых была задержана преступная группа, занимавшаяся квартирными кражами.

В борьбе за звание лучшего среди девяти претендентов североказахстанский оперативник показал отличные результаты на тестировании, стал первым по физической и огневой подготовке, продемонстрировал умение пользоваться специальными боевыми приёмами. Финал конкурса прошёл на базе Алматинской академии МВД РК, где собрались победители регионального этапа.

«Выбор профессии я сделал по примеру братьев. Нас в семье пятеро детей. Все парни связали судьбу с полицией. Старший брат Муратбек служит начальником отдела криминальной полиции родного для нас Есильского района. Биримжан там же исполняет должность старшего инспектора дежурной части. Уголовный розыск всегда представлялся мне особенной службой, я видел себя только на передовой борьбы с преступностью. Участие в конкурсе стало для меня важной вехой профессионального роста», - сказал А. Аяганов.